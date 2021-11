Massen strömen zur Kunst- und Lichternacht nach Donauwörth

Plus Einkaufen, Kultur und vor allem faszinierende Illumination: Bei der Kunst- und Lichternacht in Donauwörth drängten sich Tausende Nachtschwärmer. Die Pandemie schien weit weg.

Der Durst nach sozialen Kontakten, Veranstaltungen, gemeinsamen Treffen und Feiern ist groß – kein Wunder, nach über eineinhalb Jahren Corona-Pandemie. Nachdem das Event mit Kunst und bunten Lichtern im vergangenen Jahr ausgefallen war, tummelten sich am Samstag unzählige Besucherinnen und Besucher in der Donauwörther Innenstadt. Während die Corona-Regelungen ab Sonntag verschärft werden, weil die Krankenhäuser ans Limit geraten, suchen tausende den Weg nach Donauwörth.