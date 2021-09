Mehr als 200 Temposünder auf der B2 bei Donauwörth

Die Polizei hat auf der B2 bei Donauwörth "geblitzt". Wieder waren viele Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs.

Auf der Schellenberg-Umgebung ( B2) bei Donauwörth hat es am Sonntag wieder oft „geblitzt“. Bei einer Geschwindigkeitsmessung erwischte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth zahlreiche Temposünder.

Die Beamten hatten ihr Radargerät von 11.15 bis 17.15 Uhr an der Bundesstraße platziert. Erlaubt sind dort höchstens 100 Stundenkilometer. 203 Fahrerinnen und Fahrer waren deutlich zu schnell, davon 47 im Anzeigenbereich. Hier gibt es neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg. Die Ahndungsquote lag am Sonntag bei über fünf Prozent der 3976 Kraftfahrzeuge, die insgesamt erfasst wurden.

Den traurigen Spitzenwert erreichte am Nachmittag ein Autofahrer mit – bereits toleranzbereinigten – 184 „Sachen“. In diesem und in drei weiteren Fällen wird ein Fahrverbot die zusätzliche verkehrsrechtliche Folge sein. (dz)