Donauwörth

09:27 Uhr

Mit dem richtigen Tropfen in die Donauwörther Pilgertage

Am Donnerstag wurden die Pilgertage eröffnet. Dabei wurde auch das neue dunkle Radler „Pilgerlust“ vom Donauwörther Brauhaus vorgestellt.

Plus Zum Start der ersten Donauwörther Pilgertage wurde ein eigenes Bier gebraut. Am Samstag findet die Eröffnung des Jerusalemwegs statt.

Von Fabian Kapfer

Die Eröffnung des internationalen Friedens-und Kulturweges „Jerusalemweg“ findet am heutigen Samstag in Donauwörth statt. Den Startschuss für die ersten Donauwörther Pilgertage gab es allerdings schon am Donnerstagabend.

