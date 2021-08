Mittelschule Donauwörth: Von Glückspilzen und Pechvögeln

Coronabedingt gibt es wieder zwei Abschlussfeiern an der Donauwörther Ludwig-Auer-Mittelschule. Insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler werden verabschiedet.

Bei den beiden Abschlussfeiern an der Ludwig-Auer-Mittelschule wurde spürbar, was Arthur Schnitzler mit folgendem Zitat zum Ausdruck bringen wollte: „Abschied schmerzt immer – auch wenn man sich schon lange darauf freut.“ In einer persönlichen Weise, voll Freude und Fröhlichkeit, aber auch mit ein bisschen Wehmut verabschiedete die Schulfamilie 43 Neuntklässler und 42 Zehntklässler.

Die Feiern begannen mit einer Andacht: Schülerinnen und Schüler zeigten anhand von Situationen aus ihrem Schulleben auf, dass sie manchmal Glückspilze und manchmal Pechvögel gewesen seien, oft sei dies jedoch eine reine Interpretationssache gewesen. Diese Lebenserfahrung griffen die beiden Dekane Robert Neuner und Johannes Heidecker sowie der Hodscha der Türkisch-islamischen Gemeinde, Süleyman Çakir, auf und versicherten den Jugendlichen, dass sie letztlich in jeder Situation auf Gott und sein Wort vertrauen können.

„Generation Corona“ muss nicht negativ besetzt sein

In ihrer Begrüßung betonte Konrektorin Birgit Sauter, dass die Zugehörigkeit zur „Generation Corona“ nicht negativ besetzt als Stempel, sondern vielmehr als Qualitätssiegel gesehen werden solle. Denn keine Schülergeneration vorher habe so viel Selbstorganisation und Eigeninitiative aufbringen müssen, um ihre Abschlussprüfung erfolgreich abschließen zu können.

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Marika Rammer betonte: „Ihr habt es trotz der schwierigen Zeit geschafft.“ Sie ermutigte die Absolventen, die im Corona-Jahr erworbenen Qualifikationen als Ressource für die Zukunft zu sehen.

Ungewöhnlicher Alltag im letzten Jahr der Mittelschule Donauwörth

Mit viel Witz blickten die Schülersprecher Maximilian Mohna (neunte Klassen) sowie Melanie Reschetnikow, Feza Isik und Angelika Laer (zehnte Klassen) auf ihre Schulzeit und auf den ungewöhnlichen Schulalltag im letzten Jahr zurück und mit einem kleinen Augenzwinkern deckten sie so manche sympathische Schwäche ihrer Lehrkräfte auf.

Helmut Meyer vom Förderverein ehrt die Prüfungsbesten beim qualifizierenden Mittelschulabschluss: (von rechts) Oscar Chmieralski (1,8), Tim Aksu (1,9) und Jaclyn Wilhelm (1,8), ganz rechts Rektorin Heike Ritzka.

Die Klassenlehrkräfte Melanie Hammel und Jörg Schachner (neunte Klassen) sowie Marianne Götz und Petra Bahling (zehnte Klassen) gaben ihren Schülerinnen und Schülern noch letzte gute Wünsche mit auf ihren Lebensweg: Anhand eines Schlüssels wiesen sie auf wichtige Werte und Qualifikationen hin, die sich in der Zukunft als Problemlöser und als Wegweiser zum Glück erweisen würden.

Ermunterung von Oberbürgermeister Jürgen Sorré

Bürgermeister Josef Reichensberger (neunte Klassen) betonte die Bedeutung einer hohen Qualifikation am Arbeitsplatz der Zukunft: „Eine gute Bildung ist wichtiger denn je.“ Er rief die Jugendlichen aber auch dazu auf, ihre Schule und ihre Lehrkräfte in bester Erinnerung zu behalten. Oberbürgermeister Jürgen Sorré (zehnte Klassen) ermunterte die Schulabgängerinnen und Schulabgänger dazu, mit offenen Augen durch das Leben zu gehen, Chancen zu erkennen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben: „Übernehmt Verantwortung für euch selbst, eure Freunde, eure Familie, euren Arbeitgeber und die Gesellschaft. Glaubt an euch - und bleibt euch treu!“

Auf das Motto der Abschlussfeier ging Rektorin Heike Ritzka ein: „Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind Winzigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt.“ Sie zeigte sich überzeugt davon, dass die Jugendlichen mit den vielen Talenten und Fähigkeiten, die in ihnen angelegt seien, Krisen überstehen und ihre Zukunft meistern können: „Zeigt, was in euch steckt, und geht geradlinig, kreativ, ehrlich und engagiert durch euer Leben.“

Premiere für die neu gegründete Musikklasse

Musikalisch wurde die Feier von zwei Ensembles umrahmt: Neben der altbewährten Schulband trat erstmals auch die in diesem Schuljahr neu gegründete Musikklasse auf.

Mit ihren Musikstücken trugen die Akteure dazu bei, den Abend zu einem besonderen Abend werden zu lassen – und mit den musizierenden Kindern und Jugendlichen kam auch endlich wieder ein kleines bisschen „Normalität“ zurück an die Schule.