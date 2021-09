Moped-Unfall unter zwei Brüdern auf der B2

Zwei Brüder sind auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim verunglückt. Die Beteiligten waren jeweils mit dem Moped unterwegs.

Ausgerechnet zwei Brüder sind am Dienstag auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim mit ihren Mopeds zusammengestoßen. Die Jugendlichen waren der Polizei zufolge auf ihren Maschinen in Richtung Kaisheim unterwegs. Auf Höhe des Ramhofs wollten beide nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah der hintere Bruder, dass sein Vordermann angehalten hatte.

Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Durch die folgende Kollision stürzte er vom Zweirad auf die Fahrbahn und verletzte sich an der linken Schulter. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in die Donau-Ries-Klinik. An den Mopeds entstand lediglich geringer Sachschaden. (dz)