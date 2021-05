Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf B2 bei Donauwörth

Ein verhängnisvoller Zusammenstoß auf der Bundesstraße zwischen Donauwörth und Kaisheim kostet einem 40-Jährigen am Samstagabend das Leben.

Ein Unfall mit tödlichen Folgen hat sich am Samstagabend auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim ereignet. Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad kam dessen Fahrer ums Leben. Das Zustandekommen des Unglücks hat nach Informationen unserer Zeitung durchaus tragische Züge.

Verursacher war nach Erkenntnissen der Polizei ein 25-Jähriger, der mit seinem Pkw kurz vor 21 Uhr in Richtung Kaisheim unterwegs war, vor der Abzweigung zum Ramhof einen 31-Jährigen einsteigen ließ. Grund: An der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite in diesem Bereich stand dessen Auto, das dem Vernehmen nach liegen geblieben war.

Der Autofahrer wollte umkehren und zurück nach Donauwörth

Der Fahrer dieses Wagens verständigte offenbar den 25-Jährigen. Der wollte dann, nachdem der andere Mann eingestiegen war, nach links abbiegen, um umzukehren und wieder zurück in Richtung Donauwörth zu fahren. Allerdings übersah der junge Mann beim Abbiegen das Motorrad, mit dem der 40-Jährige von Kaisheim her nahte. Dieser hatte offenbar keine Chance mehr, auszuweichen. Er krachte laut Polizei mit voller Wucht in die rechte hintere Tür des Mercedes. Das Krad blieb dort quasi im Auto stecken, der 40-Jährige wurde über den Pkw hinweg geschleudert und blieb rund 15 Meter weiter direkt neben dem Pannenfahrzeug auf der Straße liegen.

Das Opfer stammt aus einer Jura-Gemeinde

Der zugestiegene 31-Jährige und eine weitere Person leisteten sofort Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen nach der Erstversorgung durch einen Notarzt unter laufender Reanimation ins Krankenhaus nach Donauwörth. Dort konnten die Ärzte dem Mann, der aus einer Jura-Gemeinde stammt, aber nicht mehr helfen. Er starb wenig später.

Der 25-Jährige wurde durch Glassplitter leicht verletzt, seine Beifahrerin klagte über Schmerzen am Arm. Der 31-Jährige erlitt einen Schock. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 12.000 Euro.

Feuerwehren aus Donauwörth, Berg und Kaisheim im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth, Berg und Kaisheim waren mit insgesamt rund 45 Kräften im Einsatz, sperrten die Bundesstraße – dies war fast bis Mitternacht der Fall – und leuchteten die Unfallstelle aus.

Ein Gutachter nahm den Ort des Geschehens in Augenschein, um den Hergang zu dokumentieren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden das Auto und das Motorrad sichergestellt. (wwi)

