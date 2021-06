Motorradfahrer stürzt in Donauwörth

In der Kapellstraße übersieht ein Autofahrer den Biker und es kommt zum Zusammenstoß

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Samstag um 13 Uhr in der Donauwörther Kapellstraße. Laut Polizei bog ein 36-jähriger Autofahrer von der Eichgasse nach links in die Kapellstraße ein und übersah einen bevorrechtigten 67-jährigen Motorradfahrer der in Richtung Donaubrücke unterwegs war. Der 67-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (dz)