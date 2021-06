Donauwörth

18:07 Uhr

Nach Lockdown: Erster Schultag für alle in Donauwörth

Plus Nach sieben Monaten dürfen wieder alle Kinder in ihre Klassen. Welche Stimmung dort herrscht.

Von Viktoria Gerg

Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Montagmorgen in Donauwörth zeigte: Schüler aller Jahrgangsstufen strömten zu Pausenbeginn aus dem Schulgebäude der Realschule Heilig Kreuz nach draußen. So viel Trubel gab es seit über sieben Monaten nicht mehr. Zwar kamen im Rahmen des Wechselunterrichts, wenn es die Inzidenz zuließ, immer wieder mal Schüler in ihre Klassenzimmer – aber eben nur die Hälfte. Jetzt heißt es angesichts stabiler niedriger Infektionszahlen wieder: alle in den Unterricht.

Themen folgen