Donauwörth

vor 20 Min.

Nach dem Hochwasser: Donauwörther THW hilft im Katastrophengebiet

Plus Zehn Ehrenamtliche aus Donauwörth sind im Hochwassergebiet in Westdeutschland im Einsatz. Was sie dort erleben.

Von Thomas Hilgendorf

Er dürfe das alles eigentlich gar nicht so nah an sich heranlassen – sonst könnte man hier nicht mehr arbeiten, sagt Christoph Schedl. Schedl ist einer von zehn Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) Donauwörth, die dieser Tage in den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz helfen. Helfen, Trümmer zu beseitigen, Schlamm zu räumen, Flusspegel zu überwachen.

