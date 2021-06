Donauwörth

Neue Ideen zum Donauwörther Bürgerspital

Plus Die CSU will die Standortfrage noch einmal überprüfen lassen. Auch ein weiterer wichtiger Punkt steht auf dem Antrag.

Von Thomas Hilgendorf

Wie geht es weiter mit der traditionsreichen Sozialeinrichtung, die in der ganzen Republik ihresgleichen sucht? Seit 600 Jahren gibt es das Bürgerspital – und fast von Anfang an stand es am selben Ort, in der Innenstadt gegenüber des Donauwörther Rathauses. Diesen Standort muss das Heim verlassen, das steht seit Längerem fest. Zu klein, kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Im Visier stand ein Grundstück am alten Münsterpfarrheim sowie die Parkstadt für einen Neubau. Doch nun sollen weitere Optionen geprüft werden, zumindest wenn es nach der CSU geht.

