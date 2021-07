Neue Keime im Donauwörther Trinkwasser

Bei einer Routineprüfung werden Keime im Trinkwasser gefunden. 1800 Haushalte im Ortsgebiet sind betroffen und müssen nun abkochen.

1800 Haushalte in Donauwörth müssen ab sofort ihr Trinkwasser abkochen. An zwei Probenahmestellen im Versorgungsgebiet der Stadt Donauwörth wurden bei einer routinemäßigen Untersuchung durch ein externes Prüflabor Enterokokken und coliformen Keime festgestellt. Das teilt die Stadt Donauwörth am Montagnachmittag mit.

Trinkwasser in Donauwörth muss abgekocht werden

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Donau-Ries hat deshalb eine Trinkwasser-Abkochanordnung über das Gebiet der Hoch- und Tiefzone Riedlingen ausgesprochen. Das Trinkwasser muss deswegen abgekocht werden. Die Verordnung gilt bis auf Weiteres.

Betroffen sind folgende Stadtteile:

Riedlingen

Auchsesheim

Zusum

Im Nordheim die folgenden Straßen: Pestalozzistraße, Im Wiesengrund , Krautgartenweg, Lerchenweg , Liebigstraße, Raiffeisenstraße, Bäumenheimer Str. 12 - 28, Bäumenheimer Str. 17 – 39,

Im Stadtgebiet Donauwörth die folgenden Straßen:

Bratschstraße

Josef-Hermann-Straße

Nordstraße

Südstraße

Glücksstraße

Ringingerstraße

Friedensstraße

Sandacker

Görzstraße

Ebenfalls betroffen ist der von den Stadtwerken versorgte Tapfheimer Ortsteil Rettingen.

Bis auf Weiteres bitten die Stadtwerke um Beachtung der Abkochanordnung. Ein Informationsblatt ist auf der Homepage der Stadt Donauwörth im Bereich der Stadtwerke eingestellt.

Ursache für die Keime möglicherweise bereits festgestellt

Ursache für die Keime könnte nach Angaben der Stadt Donauwörth sein, dass im Bereich der Westspange Fremdwasser in die Wasserleitungen eingetreten sein könnte. Die Stadtwerke Donauwörth führen daher am Montag und Dienstag eine Desinfektionsmaßnahme zwischen der Aufbereitungsanlage und dem Toom-Markt durch. Von diesen Desinfektionsmaßnahmen sind die Verbraucher nicht betroffen, da in diesem Bereich keine Hausanschlüsse vorhanden sind.

Wasserproben werden täglich entnommen

Wie es weiter heißt, sind die Stadtwerke im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Festgelegt wurden bis auf Weiteres die tägliche Entnahme von Wasserproben. Die jeweiligen Stellen der Beprobung stimmen gegenwärtig das Wasserwerk und das Gesundheitsamt gemeinsam ab.

Die Ergebnisse werden vom externen Prüflabor sowohl den Stadtwerken als auch dem Gesundheitsamt gemeldet, sobald sie vorliegen. Vollständige Ergebnisse werden zu Beginn der nächsten Woche erwartet. Die Entscheidung, wann das Trinkwasser wieder uneingeschränkt verwendet werden kann, wird das Gesundheitsamt in Abhängigkeit von diesen Probenahmeergebnissen treffen.

Bürgerinnen und Bürger haben die Stadtwerke Donauwörth eine Hotline eingerichtet, unter 0906/789-270. Die Hotline ist tagsüber bis 17 Uhr besetzt. Stadt und Stadtwerke werden die Presse und Öffentlichkeit mit Pressemitteilungen sowie auf der Homepage der Stadt über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.