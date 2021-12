Donauwörth

17:00 Uhr

Neue Spuren und besondere Schilder am Berger Kreuz

Dieses große Schild am Weiler Schöttle weist die Verkehrsteilnehmer auf der B2 von Kaisheim her auf die neu angelegten Spuren am Berger Kreuz hin.

Plus An dem Verkehrsknoten von B2 und B25 bei Donauwörth wurde vor gut einem Monat umgebaut. So fällt eine erste Bilanz der Verantwortlichen aus.

Von Wolfgang Widemann

Seit gut einem Monat fließt der Verkehr am Berger Kreuz bei Donauwörth auf neu gestalteten Spuren und über baulich veränderte Einfahrten. Die Verantwortlichen des Staatlichen Bauamts Augsburg erhofften sich dadurch - wie berichtet - mehr Sicherheit und weniger Staus an dem zentralen Verkehrsknoten im Donau-Ries-Kreis. Dort treffen B2, die B25 und der nördliche Anschluss der Großen Kreisstadt aufeinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen