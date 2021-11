Donauwörth/Nördlingen

14:53 Uhr

Impfzentren Donauwörth und Nördlingen werden hochgefahren

Plus Die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen werden wieder voll in Betrieb genommen. Dort sollen Menschen erstmals oder ein drittes Mal geimpft werden. Wie das organisiert wird.

Von Barbara Wild

Die Impfzentren des Landkreises Donau-Ries in Donauwörth und Nördlingen werden wieder voll in Betrieb genommen. Die Öffnungszeiten sollen erweitert und beide Standorte gleichermaßen betrieben werden. Dort kann sich dann jedermann ein drittes Mal impfen lassen oder auch neu für eine Impfung entscheiden, die einen schweren Verlauf von Covid-19 verhindert. Allerdings wird es wohl nicht so schnell gehen, wie das möglicherweise erwartet wird.

