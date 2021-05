Donauwörth/Nördlingen

10:30 Uhr

Kein Handyempfang im Raum Donauwörth für zwei Tage

Plus Am Dienstag und Mittwoch hatten viele Handybesitzer im Landkreis Donau-Ries keinen Empfang mehr. Die Ursache war am Bahnhof Nördlingen zu finden.

Von Barbara Würmseher und Matthias Link

Entnervt blickten viele Handybesitzer in den vergangenen Tagen auf ihr Handy: kein Mobilfunk. Auch die Internetverbindungen streikten an vielen Orten - in Zeiten des Homeoffice alles andere als optimal. Im ganzen Landkreis Donau-Ries hatten am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Haushalte und Unternehmen kein Telefon und kein Internet zur Verfügung. Betroffen waren auch der Raum Donauwörth und das Lechgebiet.

Themen folgen