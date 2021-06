Donauwörth/Nördlingen

29.06.2021

Urteil über Donauwörther Polizisten: Kollegen sind entsetzt

Plus Nach einem Urteil über zwei Polizisten, die bei einem Einsatz im BKH Donauwörth einen Mann geschlagen haben sollen, ist die Empörung bei Kollegen groß.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein Urteil, das hohe Wellen schlägt: Vor einer Woche hat das Amtsgericht Nördlingen zwei Polizisten der Inspektion in Donauwörth der Körperverletzung im Amt, beziehungsweise der versuchten Strafvereitelung schuldig gesprochen. Die zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen von 14 und zehn Monaten haben – sollten sie rechtskräftig werden – für die beiden Beamten gravierende Folgen. Am Ende könnte ein Jobverlust stehen. Die Empörung in Reihen der Polizei ist groß.

