16-jähriger Mofafahrer bei Unfall in Donauwörth schwer verletzt

Beim Überholen verliert ein junger Mofafahrer bei Donauwörth die Kontrolle über sein Fahrzeug und wird schwer verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr wollte ein 16-jähriger Schüler mit seinem 18-jährigen Sozius auf seinem 45 km/h-Kleinkraftrad auf der Bäumenheimer Straße in Richtung Donauwörth einen vorausfahrenden, kommunalen Kleintraktor überholen. Der Jugendliche bemerkte jedoch nicht, dass dessen 34-jähriger Fahrer bereits deutlich verlangsamte und den Blinker nach links gesetzt hatte, um abzubiegen.

Mofafahrer in Donauwörth erschrickt und kommt ins Schlingern: Unfall

Als der Mofafahrer den Abbiegevorgang bemerkte, erschrak er und kam ins Schlingern. Die Maschine riss in der Folge ein Verkehrsstange ab. Der Unfallfahrer erlitt durch den Sturz unter anderem ein akutes Bauchtrauma und wurde per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Augsburg geflogen.

Sein Sozius erlitt einen Bruch des Unterschenkels und kam per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, schätzt die Polizei Donauwörth. (dz)