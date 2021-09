Fahrzeug kracht in Nordheim gegen Parkplatzsperre

Im Donauwörther Stadtteil Nordheim passiert ein Unfall. Der Verursacher flüchtet.

Vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in Nordheim einen Unfall gebaut und ist dann geflüchtet. Dies passierte am Freitag zwischen 10 und 16.30 Uhr im Teutonenweg. Dort prallte der Wagen gegen eine Parkplatzsperre. Diese wurde nach Auskunft der Polizei verbogen. zudem wurden einige Pflastersteine, an denen die Sperre befestigt war, aus dem Boden gerissen.

Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizeiinspektion Donauwörth zu kontaktieren. Telefon: 0906/706670. (dz)