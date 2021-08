Wirtshaus Dietenhauser: Nordheim sagt „Servus“

Plus Die Vereine in Donauwörth-Nordheim würdigen die Wirtsleute Gertrud und Ludwig Dietenhauser. Deren Traditionsgasthaus hat nach fast 40 Jahren geschlossen.

Die Traditionswirtschaft Dietenhauser war fast 40 Jahre sozialer Treffpunkt für die Stadtteilbürger und Vereine. Mit einem Ehrenabend bedankten sich die Vereine jetzt. Eigentlich war der Festabend für Ende März des Vorjahres geplant, das Konzept stand und die Gäste waren eingeladen. Der Termin war bewusst gelegt, da das Wirtsehepaar Gertrud und Ludwig Dietenhauser die Traditionswirtschaft aus Altersgründen zum 31. März 2020 schlossen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte das Vorhaben mehrmals.