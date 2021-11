Notaufnahme in Donauwörth fiel zur Unzeit aus

Im Donauwörther Krankenhaus musste ab Freitagabend die Notaufnahme schließen. Am Samstagnachmittag ging es weiter. Was der Grund für den Ausfall war.

Die Nachricht kam am späteren Freitagabend zur Unzeit - in der kalten Jahreszeit, in einer Erkältungswelle, in einer Pandemie. Etwa um 21.30 Uhr am Freitagabend hieß es aus der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth, dass die Notaufnahme vorübergehend geschlossen werden habe müssen.

In der Notaufnahme war es laut Angaben des Krankenhauses am Freitag zu einem "massiven Wasserschaden" gekommen. Daher müsse die Notaufnahme "bis auf Weiteres für Patienten geschlossen werden". Die Donau-Ries-Kliniken baten alle Patienten, sich im Notfall in die umliegenden Krankenhäuser in der Region zu begeben. Das Stiftungskrankenhaus Nördlingen war "auf zusätzlichen Bedarf vorbereitet". Die Klinik teilte weiterhin mit: "Das Krankenhaus in Donauwörth hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Wasserschaden rasch zu beheben."

Samstagmittag dann die Entwarnung: Der Wasserschaden in der Donau-Ries Klinik Donauwörth konnte behoben werden, die Notaufnahme nahm ab dem frühen Nachmittag wieder Patienten auf.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen haben laut Mitteilung des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) in der Nacht zum Samstag mehrere Stunden lang das ausgetretene Wasser abgepumpt. Klinik-Mitarbeiter haben bei der Trocknung geholfen. Wegen der Restfeuchtigkeit müsse aber noch mit Einschränkungen gerechnet werden, so das gKU am Samstag.

"Wir bedanken uns bei den Feuerwehrleuten und den Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz. Ohne diese Leistung wäre es nicht möglich gewesen, die für Patienten wichtige Notaufnahme so rasch wieder öffnen zu können. Unser Notfallmanagement funktioniert", unterstrich gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse.