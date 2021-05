Opferstock-Knacker werden in Donauwörth gestört

Schon wieder brechen Unbekannte in einer Donauwörther Kirche die Opferstöcke auf. Die Polizei sucht zwei Männer.

Wenige Tage nach den sechs aufgebrochenen Opferstöcken in der Heilig-Kreuz-Kirche haben Täter erneut im Donauwörther Innenstadtbereich zugeschlagen. Das berichtet die Polizei. Am Montag um 14 Uhr beobachtete ein Kirchenangestellter zwei Personen im Liebfrauenmünster, die gerade versuchten, einen Opferstock aufzubrechen. Auf Ansprache flüchtete das Duo aus dem Seiteneingang, rannte dann Richtung Zehenthof und wieder nach rechts Richtung Reichsstraße. Eine Sofortfahndung durch mehrere Streifenbesatzungen der Inspektion Donauwörth war zunächst ohne Erfolg.

Die Opferstock-Knacker lassen Werkzeug in der Kirche in Donauwörth zurück

Im Innenbereich des Liebfrauenmünsters stellten Ermittlungsbeamte bei einer Tatortaufnahme fest, dass die beiden Männer drei von sieben Opferstöcken mit roher Gewalt angingen. Aufbrechen konnten sie keinen – alle waren noch geschlossen und das Geld blieb in den Behältnissen. Am Kirchenausgang wurde am Boden liegendes Metallwerkzeug gefunden werden, welches zur Spurensicherung sichergestellt wurde.

Die Täter sind etwa 20 bis 25 Jahre alt

Der geschätzte Sachschaden an den Behältern beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der eine Tatverdächtige wird so beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, korpulent, dunkle, kurze Haare, ohne Bart, keine Brille, südländischer Typ. Sein Komplize soll ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt sein, schlank, dunkle kurze Haare, ohne Bart, keine Brille, südländischer Typ. Beide Männer hatten dunkle Jogginghosen an. Einer der beiden trug zusätzlich einen dunklen Rucksack bei sich und hatte einen Anorak (vorne blau, hinten schwarz) an.

Die Gesetzeshüter nahmen ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf einen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie auch: