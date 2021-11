Donauwörth

vor 31 Min.

Parkhaus-Erweiterung am Donauwörther Bahnhof nimmt Form an

In Donauwörth gibt es seit Jahren eine Problematik rund um das Parken. Jetzt soll es am Bahnhof Entlastung geben.

Plus Die Baustelle am Bahnhofsparkhaus stand lange still. Zuletzt wurde wieder gearbeitet. Das ist auch notwendig, denn Donauwörth braucht Parkplätze - dringend.

Von Thomas Hilgendorf

Die Parkplatzproblematik in Donauwörth hat sich in den vergangenen Jahren kaum entspannt. Kein Wunder, denn es sind kaum neue Parkräume entstanden - was aber auch den geografischen Gegebenheiten geschuldet ist, wie in zahlreichen Ratssitzungen und Expertisen von Stadtplanern immer wieder zu hören war. Für Entlastung zumindest am Bahnhof in Donauwörth soll die Erweiterung des dortiges Parkdecks sorgen. Die Baustelle dort ruhte längere Zeit - jetzt gehen die Arbeiten wieder weiter.

