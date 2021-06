Jugendliche in Donauwörth zündeln und malen Nazi-Symbole

Am Mehrgenerationenhaus in Donauwörth haben wohl Jugendliche gezündelt und Nazi-Zeichen auf den Boden gemalt.

Eine Zeugin hat beobachtet, wie am Montagabend gegen 21 Uhr mehrere Jugendliche Kartonagen im Hof des Mehrgenerationenhauses in der Andreas-Mayr-Straße in Donauwörth angezündet haben. Zudem schmierten die bislang unbekannten Personen mit Kreide zwei Hakenkreuze auf die Pflastersteine und die Kombination „609“ auf den Boden und die Wand des Mehrgenerationenhauses. Danach flüchtete die Gruppe.

Durch das Feuer entstand ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge kein Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.

Hakenkreuze gab es vergangene Woche bereits in Buchdorf

Erst vergangene Woche hatten Unbekannte in Buchdorf Hakenkreuze auf einen Stadel und die Straße mit Farbe gemalt oder gesprüht.

Wer Hinweise zu den Verursachern in der Parkstadt geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

