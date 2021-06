Unbekannter fährt Auto in der Parkstadt an

Am Dienstagabend musste der Besitzer eines weißen BMW feststellen, dass sein geparktes Auto angefahren wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Als der Besitzer eines weißen BMW am Dienstagabend zu seinem Fahrzeug am Dr.-Michael-Samer-Ring in der Parkstadt kam, wartete eine böse Überraschung auf ihn. Sein BMW war an der hinteren, linken Türe und am dortigen Kotflügel beschädigt.

Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro

Laut Polizei wurde der abgestellte Wagen von einer unbekannten Person angefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (dz)

