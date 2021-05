Passant greift Polizisten an: Beamter verletzt

Der Mann, der am Dienstag bereits einen Sanitäter angegriffen hat, ist nun grundlos auf Polizisten in der Donauwörther Reichsstraße losgegangen.

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben am Mittwoch zusammen mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages „Radfahrende im Blick“ Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Donauwörth durchgeführt (wir berichteten). Ein 46-jähriger Fußgänger, der eigentlich völlig unbeteiligt war, fühlte sich augenscheinlich durch die bloße Anwesenheit zweier uniformierter Beamter neben einer Kontrollstelle in der Reichsstraße provoziert. Er ging um die Mittagszeit auf die Gesetzeshüter zu, schrie diesen unvermittelt aus kürzester Distanz ins Gesicht und beleidigte sie mit übelsten Kraftausdrücken.

Angriff auf Polizisten in Donauwörth: Beamter wird am Arm und Handgelenk verletzt

Nachdem die angegangenen Beamten eine Streife zur Verstärkung verständigten, ging der 46-Jährige auch diese mit Beleidigungen und Beschimpfungen an. Als jegliche Deeskalationsmaßnahmen seitens der eingesetzten Kräfte erfolglos blieben, ordneten diese einen Platzverweis für die Reichsstraße an, um ihren Kontrollauftrag fortführen zu können. Diesem kam der 46-Jährige nicht nach.

Im Rahmen einer zwangsweisen Durchsetzung des Platzverweises griff der Mann die eingesetzten Beamten körperlich an. Ein 39-jähriger Hauptkommissar wurde dadurch am rechten Arm sowie am linken Handgelenk verletzt. Der Angreifer – er selbst blieb unversehrt – konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden.

Der 46-jährige slowakische Staatsangehörige mit momentanem Wohnsitz in Donauwörth hatte erst einen Tag zuvor ebenfalls im Stadtgebiet Donauwörth grundlos einen uniformierten Rettungssanitäter angegriffen. Außerdem war er in den vergangenen Monaten mehrfach aufgefallen, weil er sich standhaft weigerte in den ausgewiesenen Plätzen eine Maske zu tragen. Bereits 13 Mal war er angezeigt worden. Vor diesem Hintergrund veranlassten die Polizeibeamten eine psychiatrische Unterbringung aufgrund akuter Fremdgefährdung.

Polizeilicherseits erfolgten erneute Strafanzeigen, unter anderem wegen Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und vorsätzliche Körperverletzung. Der Mann wurde ins BKH in Donauwörth eingewiesen. (dz)

