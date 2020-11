vor 48 Min.

Donauwörth: Polizei erwischt Graffitisprayer auf frischer Tat

Ein 14- und ein 15-Jähriger hatten gerade eine Treppe hinter einem Baumarkt in Donauwörth besprüht, als die Polizei kommt. Das Duo ist geständig.

Einen Fahndungserfolg im Kampf gegen zunehmende Graffiti-Schmiereien in ihrem Dienstbereich hat die Polizeiinspektion Donauwörth am Mittwoch verbuchen können. Um 16 Uhr umfuhr eine Streifenbesatzung den Komplex Kaufland/Toom im Neurieder Weg. Dabei bemerkten die Beamten an einem Treppenaufgang hinter dem Baumarktgebäude ein frisches Graffiti mit schwarzer Lackfarbe, die noch nicht trocken war. Direkt daneben standen – den Beamten zufolge „sichtbar ertappt“ – ein 14- und ein 15-jähriger Donauwörther. Die beiden versuchten noch, die zum Sprühen benutzte schwarze Autolackdose verschwinden zu lassen, was jedoch nicht mehr gelang.

Die Gesetzeshüter nahmen das geständige Duo mit zur Inspektion, wo beide erkennungsdienstlich behandelt wurden. Anzeigen wegen Sachbeschädigung und eine Übergabe an die Erziehungsberechtigten folgten. Zusätzlich werden die Kosten für die Reinigung der beschmierten Fläche in Rechnung gestellt werden. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge rund 100 Euro.

