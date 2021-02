vor 32 Min.

Donauwörth: Polizei fängt Drogen-Post ab

Durch Zufall ist die Polizei einem offensichtlichen Drogenhändler in einem Donauwörther Stadtteil auf die Schliche gekommen.

Die Polizei ist einem offensichtlichen Drogenhändler in einem Donauwörther Stadtteil auf die Schliche gekommen. Dabei half auch der Zufall mit.

Durch Zufall ist die Polizei einem offensichtlichen Drogenhändler in einem Donauwörther Stadtteil auf die Schliche gekommen. Der 33-Jährige bestellte sich – so ergaben die Ermittlungen – im Internet regelmäßig Rauschgift.

Dieses ließ er sich unter dem eigenen und unter anderen Namen an eine Wohnadresse schicken. In einem Fall nahm er das Päckchen aber nicht entgegen. Er holte es auch nicht ab. Deshalb erfolgte durch den Transportdienstleister ein automatisierter Rücksendeauftrag. Jedoch gab es die Adresse des vermeintlichen Absenders nicht. Es erfolgte eine amtliche Öffnung. Bei dieser kam der illegale Inhalt zum Vorschein. Genauer gesagt handelte es sich um NPS, eine sogenannte psychoaktive Designerdroge.

Polizei durchsucht die Wohnung im Raum Donauwörth

Nun wurde die Polizei aktiv. Sie durchsuchte die Wohnung des Verdächtigen im Raum Donauwörth und ein Richter ordnete zudem an, dass mögliche weitere Post, die an den Mann gesendet wird, abgefangen und kontrolliert wird. Innerhalb von etwa zwei Monaten landeten somit – was der 33-Jährige nicht wusste – diverse Päckchen bei den Gesetzeshütern. Die Beamten staunten nicht schlecht: Es waren rund 15 Sendungen mit insgesamt über 250 Gramm NPS.

Die Folgen waren eine weitere Wohnungsdurchsuchung und eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aufgrund der Menge der beschlagnahmten Drogen gehen die Ermittler von aus, dass der 33-Jährige den Stoff gewinnbringend weiterverkaufen wollte.

