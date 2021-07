Polizei findet Drogen in Donauwörther Wohnung

Die Polizei hat in einem Haus in Donauwörth Drogen gefunden. Durchsucht wurden die Räume eines jungen Mannes.

Die Polizei hat in einem Haus in Donauwörth Drogen gefunden. Am Mittwochnachmittag durchsuchten Zivilkräfte die Räume eines jungen Mannes in einem Wohnblock.

Im Wohnzimmer fanden die Beamten in Druckverschlusstüten, in denen sich Marihuana in einem mittleren zweistelligen Grammbereich befand. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher.