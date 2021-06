Polizei in Donauwörth rettet einen Turmfalken

Ein junger Turmfalke, „Mitbewohner“ der Polizeiinspektion in Donauwörth, gerät in Not. Die Beamten helfen dem Vogel.

Als Tierretter betätigt hat sich die Polizei in Donauwörth- Genauer gesagt halfen die Beamten am Montagvormittag einem in Not geratenen „Mitbewohner“ des Inspektionsgebäudes in der Kapellstraße.

Turmfalken nisten regelmäßig im Turm des historischen Dienstgebäudes der Inspektion Donauwörth

Im Turm des historischen ehemaligen Deutschordenshauses nisten seit Jahren regelmäßig Turmfalken. Nun stürzte ein noch nicht voll flugfähiger Jungvogel ab und landete unsanft und laut klagend auf dem Vordach der Inspektion. Von dort trudelte das Junge weiter hinab und landete auf dem Gehweg vor der Dienststelle.

Das angsterfüllte Tier lief über die viel befahrene Straße. Zwei Beamte sperrten aus Sicherheitsgründen kurzzeitig die Fahrbahn. Dadurch kam es zu kurzen Behinderungen im Berufsverkehr. Der Greifvogel landete schließlich im Eingangsbereich einer Pizzeria, wo er regungslos verharrte.

Mit dem Streifenwagen geht es ins Tierheim

Nach telefonischer Rücksprache mit einer fachkundigen Stelle fing Hauptkommissar Peter Zoller den Vogel mittels einer Decke und Lederhandschuhen ein und verfrachtete ihn in eine Transportbox, die aus umfunktionierten Kartonagen bestand. Mit einem Streifenwagen brachten die Ordnungshüter den Falken ins Tierheim Hamlar. „Dort erholt er sich aktuell von den Strapazen“, teilt die Polizei mit. Laut Auskunft des Tierheims blieb der Jungvogel bis auf eine blutende Stelle am Flügel unverletzt. Jetzt soll der Falke einige Tage aufgepäppelt und dann wieder in die Freiheit entlassen werden. (dz)