Polizei legt in Donauwörth ein aufgemotztes Auto still

Die Polizei hat im Donauwörther Stadtteil Berg einen Autoposer gestoppt. Der Fahrer stammt aus dem Ries.

Die Polizei hat im Donauwörther Stadtgebiet wieder mal ein aufgemotztes Auto stillgelegt, an dem illegale Umbauten vorgenommen worden waren.

Fahrer nimmt an dem Auto unerlaubte technische Veränderungen vor

Die Beamten kontrollierten einen 31-Jährigen und dessen Wagen am Donnerstag um 23.15 Uhr auf der Nürnberger Straße in Berg – und stellten an dem getunten Renault diverse Mängel fest. Der Fahrer hatte die technischen Veränderungen ohne Erlaubnis vorgenommen. Soll heißen: Sie waren auch nicht von einem Sachverständigen abgenommen und in die Kfz-Papiere eingetragen worden. An dem Pkw des Riesers befanden sich laut Polizei unter anderem Sonderräder und Distanzscheiben. Zudem war die Rad-Reifen-Kombination nicht erlaubt. Damit war die Betriebserlaubnis für das Auto erloschen.

Der Mann darf es erst wieder benutzen, wenn ein Rückbau erfolgt und von einer anerkannten Prüfstelle bestätigt ist. Der 31-Jährige erhielt eine Anzeige. Die Beamten informierten außerdem die Zulassungsstelle des Landratsamts Donau-Ries. (dz)

