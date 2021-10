Polizei zieht bei Donauwörth getunten BMW aus dem Verkehr

Ein 23-Jähriger ist in Donauwörth mit seinem aufgemotzten BMW aufgefallen: Für seine "Sonderausstattung" hatte er aber keine Zulassung. Das wird für ihn richtig teuer.

Einen hochgetunten 5er BMW hat die Polizei Donauwörth Samstagnacht aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Sie stellten fest, dass die Ausstattung des Fahrzeugs umfangreich verändert worden war, der Fahrer dafür aber keine technische Prüfung vorweisen konnte.

Getunter BMW in Donauwörth gestoppt: Für den Fahrer wird es richtig teuer

Das Fahrzeug verfügte über eine Kombination aus Gewindefahrwerk, Rad-/ Reifenkombination und Distanzscheiben, die nicht eingetragen worden war. Auch die nachträglich montierten LED-Standlichtringe verfügten nicht über das nötige Prüfzeichen. Das Auspuffrohr war ebenfalls unzulässig verändert worden.

Mit den "Bauarbeiten" an seinem Fahrzeug hatte der 23-Jährige auch keine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs mehr, das Auto hätte also so gar nicht mehr fahren dürfen. Hinzu kommt, dass der Fahrer auch seinen Termin beim TÜV im Mai 2021 nicht wahrgenommen hatte. Die Polizei verbot dem Mann die Weiterfahrt. Er muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro rechen. (dz)