Polizeikontrolle in Donauwörth: Zwei Treffer bei Sprinter

Bei einer Kontrolle erwischt die Polizei Donauwörth einen Sprinter, der ohne Versicherung unterwegs ist. Auch der Beifahrer ging den Beamten ins Netz.

Eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth hatte am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr in der Pflegstraße in Donauwörth Fahrzeuge kontrolliert. Bei einem Sprinter, der im Erzgebirgskreis zugelassen ist, stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz bestand. Daher wurden vor Ort die Zulassungsplaketten entfernt und die Weiterfahrt unterbunden.

Polizeikontrolle in Donauwörth: Beifahrer steht auf der Fahndungsliste

Die Beamten stellten laut Bericht den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 33-jährigen Fahrer aus Berlin wurde wegen Verdachts auf ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Bei einer Funkabfrage des 31-jährigen Beifahrers ergab sich zudem ein polizeilicher Fahndungstreffer. (dz)