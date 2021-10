Polizeischutz für Schiedsrichter nach Spiel in Donauwörth

Beim Spiel des TKSV Donauwörth gegen Marxheim/Gansheim wird der Schiedsrichter massiv bedrängt. Am Ende müssen ihn Polizeibeamte schützen.

Ein schönes Ende hat das Fußballspiel des TKSV Donauwörth gegen den FC Marxheim/Gansheim am Sonntagnachmittag gefunden. Am Ende mussten Polizeibeamte den Schiedsrichter zum Auto begleiten.

Wohl schon während des Spiels haben Spieler den Schiedsrichter "massiv angefeindet", so der Polizeibericht aus Donauwörth. Doch auch nach dem Schlusspfiff sei der Schiedsrichter derart bedrängt worden, dass dieser sich zunächst in seine Kabine und anschließend in die Umkleidekabine der Gästemannschaft flüchten musste. Der Unparteiische fühlte sich derart bedängt, dass er sich an die Polizei Donauwörth wandte.

Eine Polizeistreife der PI Donauwörth war nötig, die den Schiedsrichter zu seinem Fahrzeug begleiten musste. Nun wird polizeilicherseits ermittelt, ob strafrechtlich relevante Tatbestände begangen wurden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)