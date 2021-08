Polizisten aus Donauwörth verurteilt: Jetzt spricht die damalige Pflegedienstdirektorin

Plus Nach Vorkommnissen in Donauwörther Klinik meldet sich die damalige Pflegedienstdirektorin zu Wort. Sie sagt: Spucken geht nicht, schlagen überhaupt nicht."

Nach den Vorkommnissen im Bezirkskrankenhaus Donauwörth im Mai 2020, die zwei Polizisten den Job kosten könnten, meldet sich nun die damalige Pflegedienstdirektorin Gabriele Bachhuber zu Wort. Sie hat nach eigenen Angaben keine Zweifel, dass die Schilderungen von zwei Pflegekräften, welche die Ermittlungen gegen die Beamten auslösten, der Wahrheit entsprechen.