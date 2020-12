vor 47 Min.

Donauwörth: Radler reißt Fußgänger Handy aus der Hand

In Donauwörth kommt es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl: Ein Mann sieht sich auf seinem Handy gerade ein Video an und plötzlich wird es ihm geklaut.

Auf dem hölzernen Wörnitzsteg am Neurieder Weg zwischen dem Kaufland und dem Heilig-Kreuz-Gelände in Donauwörth hat sich am Donnerstagnachmittag ein recht außergewöhnlicher Diebstahl ereignet. Um 15.30 Uhr war dort ein 31-jähriger Afghane mit momentanem Wohnsitz in Nördlingen zu Fuß unterwegs und tippte währenddessen auf seinem Mobiltelefon. Während der Mann in ein Video vertieft war, rauschte laut Polizei von hinten ein Radfahrer heran und riss dem Mann das Handy aus der Hand. Dies erfolgte ohne Gegenwehr des Geschädigten, da dieser aufgrund des plötzlichen und unvermittelten Tatgeschehens nicht mehr reagieren konnte.

Der unbekannte Radler flüchtete in Richtung Dillinger Straße und schaltete in der Folge das geklaute Mobiltelefon aus, um eine Ortung zu verhindern. Das Opfer brach eine fußläufige Verfolgung kurz darauf ab.

Das Opfer konnte den Radfahrer gut beschreiben

Aufgrund der guten Beschreibung und der Auffälligkeit von Kleidung und Fahrrad hofft die ermittelnde Polizeiinspektion Donauwörth auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt: männlich, schlank, mit blauer Arbeitsjacke mit Kapuze und schwarzen Streifen am Rücken sowie schwarzer Arbeitshose. Er fuhr auf einem auffälligen rosafarbenen Damenrad und kam aus Richtung Heilig-Kreuz-Gelände.

Die Serien- und Registriernummer des Smartphones der Marke Samsung, Modell Galaxy S10 sind bekannt und wurden zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0906/706670 erbeten.

