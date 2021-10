Raser ist auf Südspange fast doppelt so schnell wie erlaubt

Die Polizei hat auf der B16 bei Donauwörth "geblitzt". Ein Autofahrer fiel besonders negativ auf.

Die Verkehrspolizei hat am Donnerstag von 15.30 bis 19 Uhr auf der Süspange ( B16) bei Donauwörth eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die Beamten erwischten einige Temposünder, jedoch war die Beanstandungsquote insgesamt relativ niedrig.

Erlaubt sind auf der Ortsumgehung maximal 80 Stundenkilometer. Von 2438 in Richtung Osten/B2 erfassten Fahrzeugen überschritten 57 diese Geschwindigkeit deutlich und wurden daher „geblitzt“. In sieben der Fälle war die Überschreitung so hoch, dass eine Anzeige die Folge ist.

Temposünder mit 150 km/h muss mit zweimonatigem Fahrverbot rechnen

Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Pkw-Fahrer mit 150 km/h, der damit 70 „Sachen“ schneller als erlaubt war. Den Sünder erwarten nun ein Bußgeld von 440 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Die Beanstandungsquote lag insgesamt bei 2,3 Prozent. (dz)

