Realschule Heilig Kreuz verabschiedet 61 Absolventen

61 Jugendliche verlassen die Donauwörther Realschule Heilig Kreuz. Der beste Absolvent hat einen Gesamtnotenschnitt von 1,09.

Vieles war ungewohnt beim Abschluss der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth, weil offizielle Veranstaltungen in Zeiten von Corona nach wie vor anders organisiert werden müssen: Gefeiert wurde in der Schulaula, neben den Schülern waren nur die engsten Familienangehörigen zugelassen.

Nach einer Begrüßung durch Schulleiter Joachim Düsing feierte die Versammlung unter dem Leitgedanken „Segel gesetzt, Leinen los!“ (Vorbereitung: Religionslehrerin Anita Schmid) mit Stadtpfarrer Dekan Robert Neuner einen stimmigen Wortgottesdienst, in dessen thematischem Zentrum der neue, künftige Lebensabschnitt der Absolventen stand (musikalische Untermalung: Musiklehrerin Martina Würth, der Schüler-Lehrer-Chor sowie die Bläsergruppe um Eduard Mayrshofer).

Schülersprecher blickt humorvoll auf die Zeit in Heilig Kreuz

Schülersprecher Nick Alberg als Vertreter der Absolventen ließ in seinem humorvollen Rückblick die vergangene Schulzeit anhand Revue passieren. Er dankte dabei der Schulleitung und der Lehrerschaft der Realschule Heilig Kreuz für ihren Einsatz und ihr faires Verhalten den Schülern gegenüber, sodass immer wieder das Gefühl eines schulischen Miteinanders spürbar wurde.

Dann wies Elternbeiratsvorsitzender Uwe Jenuwein auf den sehr intensiven Informationsaustausch zwischen Elternbeirat und Schulleitung hin, der die Zusammenarbeit trotz Corona erheblich erleichterte. Hierauf verwies er auf die Bedeutung von Bildung als Schlüssel zur Wissensgesellschaft hin. Doch sei dies nicht alles, einen Realschüler und jungen Erwachsenen zeichne im Verständnis seiner Schule unter anderem auch Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Ausdauer und Fleiß, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Toleranz und Weltoffenheit aus. Jeder sei gefordert, sich diese Eigenschaften und Fähigkeiten in einem lebenslangen Prozess individuell anzueignen.

Vom sicheren schulischen Hafen in die weite Welt

Schulleiter Düsing sagte, dass die Realschule Heilig Kreuz mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse ihre Absolventen aus dem sicheren schulischen Hafen in die weite Welt entlasse. Er wünschte den Entlassschülern, dass sie die Flut ausnutzen und in Leben hinaussegeln mögen mit Vorsicht vor Stürmen, Haien und Untiefen und in der Hoffnung auf Erfolg und Glück.

Nicht ohne Stolz betonte der Schulleiter, dass von den 61 Zehntklässlern die Mittlere Reife 21 mit einem erfreulichen Notendurchschnitt besser als 2,0 bestanden hätten. Dies sei eventuell der Tatsache geschuldet, dass die Zehntklässler eine tatsächlich gesunde Willensstärke entwickelt hätten, um die Qualifikation „Mittlere Reife“ zu erreichen. Sie hätten gezeigt, dass sich Engagement und Einsatz für sich selbst in zählbaren Erfolg ummünzen lasse.

Düsing lobte den Jahrgang auch dafür, dass dieser trotz der Unwägbarkeiten des Lockdowns letztlich die Prüfungen bravourös gemeistert habe, und riet, trotz der zahlreichen Einschränkungen den Optimismus und Humor beizubehalten. Er dankte auch den Eltern, da diese durch ihre Sorge und Fürsorge alle Leistungen erst ermöglicht hätten. Abschließend wünschte er den Jugendlichen ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, das sie immer an ihre alte Schule zurückführen möge.

Auch der Schulpreis der Realschule wird wieder verliehen

Anschließend überreichte der Schulleiter mit den Klassleitungen die Abschlusszeugnisse, wobei dabei die Einser-Schüler des Jahrgangs mit Buchpreisen des Vereins der Freunde und Förderer der Schulfamilie bedacht wurden. Hierauf wurde der im Jahr 2000 erstmals gestiftete Schulpreis der Realschule verliehen. Mit dieser Auszeichnung, die an die Tradition von Ehrungen in Form von Medaillen und Siegeln anknüpft, soll diese Idee der Belobigungen nach wie vor mit Leben erfüllt und weitergeführt werden. Auf Grund der Vorgaben erhielten die Jahrgangsbesten Vinzenz Graber (Gesamtdurchschnitt 1,09) und Raul Birsan (Gesamtdurchschnitt 1,18) sowie Ramon Rebele (Gesamtdurchschnitt 1,27) eine Urkunde, eine Medaille sowie einen ansehnlichen Geldbetrag vom Verein der Freunde und Förderer der Schulfamilie Heilig Kreuz.

Einen weiteren Schulpreis erhielten Sebastian Hayd und Daniel Kral, die sich sehr weit über das normale Maß hinaus und ohne Rücksicht auf ihre Freizeit für die Installation von Hunderten Schüler-iPads, die Herstellung von Handbüchern zu deren Handhabung oder zahlreicher Videopräsentationen der Realschule eingesetzt haben.