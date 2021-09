Donauwörth

vor 3 Min.

Reichsstraße in Donauwörth wird zur autofreien Zone

Die Reichsstraße als Flaniermeile ohne Autos – dies konnten die Menschen am Samstag in Donauwörth erleben.

Plus Für einen Tag gehört die Reichsstraße in Donauwörth komplett den Fußgängern. Wie die Aktion ankommt und welches Fazit die Organisatoren ziehen.

Von Helmut Bissinger

Das Eis droht schnell wegzuschmelzen, die Mittagssonne spiegelt sich in den Gläsern, die mit Grünem Veltiner oder Aperol Spritz gefüllt sind. Dort plaudern einige Donauwörther über das Tanzhaus, weiter drüben ist Lachen zu hören, und vom Stadtladen dringen beschwingte Klänge durch die Reichsstraße. Es scheint, als habe Donauwörth lange auf so einen Tag voller Glückseligkeit gewartet, zumal Sonnenschein pur den ersten autofreien Einkaufssamstag in der City begleitet. Die Reichsstraße wird zur Fußgängerzone – zumindest für einen Tag.

