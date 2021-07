Rentner-Ehepaar landet in Donauwörth mit Auto in Hecke

Ein betagter Autofahrer hat in der Donauwörther Parkstadt einen nicht alltäglichen Unfall verursacht. Die Feuerwehr musste helfen.

Ein betagtes Ehepaar hat am Montag in der Donauwörther Parkstadt einen nicht alltäglichen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei verwechselte der 87-Jährige, der mit seinem Auto auf dem Dr.-Michael-Samer-Ring unterwegs war, auf Höhe der Zufahrt zur Schlesierstraße das Gas- mit dem Bremspedal. Der Wagen schoss über die Einmündung und landete mit großer Wucht in einer Hecke. In dieser blieb der Pkw auch stecken.

Der Schaden bei dem Unfall in der Parkstadt dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren

Das Auto prallte zudem auf einen Motorroller, der hinter der Hecke geparkt war, und stieß diesen um. Beide Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf über 10.000 Euro summieren.

Ein betagtes Ehepaar ist mit diesem Auto in der Donauwörther Parkstadt in einer Hecke gelandet. Die Feuerwehr befreite die Senioren aus der misslichen Lage. Foto: Stecker

Da sich die Türen an dem Pkw nicht öffnen ließen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth mit einem Dutzend Kräften an. Diese schnitten den Wagen in der Hecke so weit frei, dass das Ehepaar das Fahrzeug verlassen konnte. Die Senioren blieben augenscheinlich unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. (dz)