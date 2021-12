Rentner kracht auf wartendes Auto

Ein 73-jähriger Harburger fuhr am Mittwoch um 9.35 Uhr in der Berger Allee in Donauwörth gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw, den eine 35-jährige Wemdingerin steuerte. Beide Beteiligte blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Am Wagen des Verursachers wurde die Fahrerseite verkratzt und eingedellt, am Wagen der Frau der hintere rechte Stoßfänger beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzten 3500 Euro. Ein Verwarngeld war die polizeiliche Folge. (AZ)