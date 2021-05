Rettungskräfte suchen in Donauwörth fieberhaft nach verunglücktem Angler

Ein Mann wurde wohl von der starken Strömung der Donau mitgerissen. Derzeit sind auch Rettungshubschrauber und Boote im Einsatz.

In Donauwörth ist derzeit ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Gegen 9.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Angler in der Donau untergegangen sei. Der Mann hatte offenbar zuvor nahe der Donaubrücke an der Zirgesheimer Straße mit einer Wasserhose im Fluss gestanden, wurde dann aber wohl wegen der starken Strömung abgetrieben. Nun wird fieberhaft nach ihm gesucht – unter anderem auch mit Rettungshubschrauber, Booten und Tauchern. (Ausführliche Berichterstattung folgt).