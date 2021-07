Donauwörth

Rewe kommt nach Donauwörth

An der Alten Augsburger Straße in Donauwörth siedelt sich ein Rewe-Markt an. So sieht der Zeitplan für das Projekt aus.

In der jüngsten Sitzung des Bau- und Stadtplanungsausschusses wurde der Bauantrag zur Errichtung eines Rewe-Lebensmittelmarktes und eines Rewe-Getränkemarktes an der Alten Augsburger Straße bewilligt. Das Bauvorhaben umfasst eine Lebensmittelverkaufsfläche von etwa 1150 Quadratmetern. Der Getränkemarkt hat eine Größe von etwa 380 Quadratmetern. Hinzu kommen 70 Parkplätze für Kunden und Angestellte. Oberbürgermeister Jürgen Sorré bewertet das Bauvorhaben positiv: „Es freut mich, dass wir mit Rewe einen weiteren namhaften Anbieter für Donauwörth gewinnen konnten.“ Rewe in Donauwörth könnte schon Ende 2022 öffnen Es gelinge damit, insbesondere im östlichen Teil der Stadt, eine Lücke in der Versorgung zu schließen „und den Verbrauchern zusätzliche Möglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs zu bieten“. Durch diese weitere Einkaufsmöglichkeit würden zudem die Verkehrsströme „deutlich entzerrt“. Die vorbereitenden Maßnahmen auf dem Grundstück Alte Augsburger Straße 2 starten im Herbst, der Baubeginn ist für Frühjahr 2022 vorgesehen. Mit einer Eröffnung kann laut Angaben der Stadt Ende 2022 oder Anfang 2023 gerechnet werden.

