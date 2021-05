Donauwörth

09:51 Uhr

Rewe plant einen Supermarkt in Donauwörth

Rewe plant laut OB Sorré einen neuen Markt in Donauwörth.

Plus Donauwörths Oberbürgermeister bestätigt Überlegungen, wonach sich ein Rewe ansiedeln soll. Auch der Standort für den Supermarkt ist schon konkret.

Das Gerücht hält sich schon seit einiger Zeit in Donauwörth wacker. Die Supermarktkette Rewe soll eine Filiale in Donauwörth planen. In unmittelbarer Innenstadtnähe. Oberbürgermeister Jürgen Sorré bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion nun diese Überlegungen: „Ja, die Planungen laufen.“ Im Donauwörther Rathaus rechne man deshalb fest mit einem Bauantrag des Unternehmens, Vorgespräche hierzu hätten bereits stattgefunden.

