Auto auf Parkplatz in Riedlingen brennt

Böse Überraschung für den Kunden eines Verbrauchermarkts in Riedlingen: Sein Auto wurde ein Raub der Flammen.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Riedlingen hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Dies geschah der Polizei zufolge gegen 18.45 Uhr auf dem Gelände am Netto-Markt in der Artur-Proeller-Straße.

Es passierte Folgendes: Als der Mann nach seinem Einkauf den Wagen starten wollte, schlugen nach kurzer Rauchentwicklung Flammen aus dem Armaturenbrett. Der Fahrer versuchte noch, den Brand zu bekämpfen, auch mit Feuerlöschern aus dem Markt. Dies führte wenigstens dazu, dass ein daneben geparkter Wagen noch aus der Gefahrenzone entfernt werden konnte. Einen Vollbrand des Pkws konnten dann auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen und Donauwörth nicht mehr verhindern, die mit insgesamt 24 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort waren.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ursache für den Brand war nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl ein technischer Defekt. (dz)





Lesen Sie dazu auch