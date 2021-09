Einbruch in Hütte am Riedlinger Baggersee

Im Naherholungsgebiet Riedlingen sind Einbrecher in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Täter machten laut Polizei spezielle Beute.

Einbrecher haben im Naherholungsgebiet Riedlingen in einem Schrebergarten zugeschlagen. Die Unbekannten drangen in eine Hütte ein – und machten spezielle Beute. Der Eigentümer des Grundstücks meldete am Montag den Einbruch auf der Parzelle am Kesseldamm.

Die Täter brachen dort gewaltsam die Zugangstür zum Grundstück und zwei Türen zu der darauf befindlichen Gartenhütte auf. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Täter stehlen das Handgestänge eines Rasenmähers

Die ungebetenen Gäste holten verschiedenste Dinge aus dem Gartenhaus und stellten sie auf der Freifläche davor ab. Gestohlen haben die Eindringlinge einzig das Handgestänge eines Gardena-Rasenmähers im Wert von etwa 130 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sicherte mehrere Spuren am Tatort und dessen Umfeld. Darüber hinaus stellten die Beamten unter anderem ein Hebelwerkzeug sowie eine Axt sicher. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)