Donauwörth-Riedlingen

vor 60 Min.

Kleidungsstücke am Riedlinger Baggersee: Erste Hinweise

Dieses Shirt lag neben einer Decke am Baggersee in Riedlingen.

Plus Eine Wolldecke und Damen-Kleidungsstücke liegen tagelang am Ufer des Baggersees in Riedlingen. Der Fall gibt der Polizei weiter Rätsel auf.

Von Wolfgang Widemann

Ein mysteriöser Fund in Naherholungsgebiet Riedlingen gibt der Polizei weiter Rätsel auf. In der Nähe des Kiosks am großen Baggersee lagen über Tage hinweg eine Wolldecke und mehrere Damen-Kleidungsstücke. Weil nicht auszuschließen war, dass jemand ertrunken ist, gab es am Donnerstag eine größere Suchaktion. Die blieb ohne Erfolg. Deshalb hat sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewendet.

