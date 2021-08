Moped wird unter 40-Tonner eingeklemmt: Fahrer springt zuvor ab

Ein Lkw-Fahrer verursacht einen Unfall in Riedlingen. Durch eine schnelle Reaktion bewahrt sich ein Mopedfahrer dabei vor vielleicht schlimmen Verletzungen.

Durch eine geistesgegenwärtige Reaktion hat sich ein junger Mann vor möglicherweise schlimmen Verletzungen bewahrt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 34-jähriger polnischer Berufskraftfahrer am Mittwoch um 7.56 Uhr mit seinem Lkw-Gespann in der Joseph-Gänsler-Straße in Riedlingen rückwärts, um einem vor ihm abbiegenden Sattelzug mehr Platz zu schaffen. Er übersah dabei jedoch einen unmittelbar hinter seinem 40-Tonner stehenden 21-jährigen Mopedfahrer.

Dieser sprang den Beamten zufolge kurzerhand von seinem 125-er Leichtkraftrad ab, bevor dieses erfasst und unter dem Lkw-Anhänger eingeklemmt wurde. An dem Zweirad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Da der Unfallfahrer keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung in bar hinterlegen.