Mutter und Kinder bei Unfall nahe Riedlingen verletzt

Bei einem Unfall auf der B16 bei Riedlingen gab es drei Verletzte. Der Hergang ist jedoch unklar.

Ein Unfall am Dienstagabend auf der B16 bei Riedlingen hatte drei Verletzte zur Folge. Noch unklar ist laut Polizei der genaue Hergang. Die Beteiligten machen dazu widersprüchliche Angaben. Die beiden Autos waren auf der Bundesstraße hintereinander in Richtung Tapfheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zu der Tankstelle am Ortsrand von Riedlingen wollte einer der Pkw-Fahrer nach rechts abbiegen. Nach Angaben des hinter ihm Fahrenden tat er dies unvermittelt, was der Mann aus dem vorderen Wagen bestreit.

Eine Frau verletzt sich bei dem Unfall schwerer

Jedenfalls kam es zum Zusammenstoß. Durch diesen erlitt die Beifahrerin des hinteren Autos nicht unerhebliche Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die Frau ins Krankenhaus. Auch die beiden auf der Rückbank sitzenden Kinder wurden vorsorglich in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zur Klärung der Ursache beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (dz)

Lesen Sie dazu auch