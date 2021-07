Mysteriöser Fund am Baggersee in Riedlingen

Im Naherholungsgebiet Riedlingen liegen tagelang eine Decke und Kleidungsstücke. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine mysteriöse Entdeckung am großen Baggersee in Riedlingen beschäftigt die Polizei. Mehrere Badegäste meldeten der Inspektion in Donauwörth, dass schon seit Dienstagabend auf der Liegewiese am Ufer des schmalen Teils des Sees in der Nähe des Kiosks eine Wolldecke und Bekleidung liegen.

Die Kleidungsstücke haben Damengröße 40

Konkret handelt es sich um ein grün-schwarzes Shirt, einen rosafarbenen Sport-BH, eine Damenunterhose sowie eine kurze schwarze Hose. Alle Kleidungsstücke in der Damengröße 40 lagen unmittelbar neben einer farbig karierten Decke, die wiederum neben einem Zugang zum Wasser ausgelegt war. Eine Person, der die Gegenstände gehören, ist bisher nicht bekannt, so die Polizei.

Mysteriöser Fund am großen Baggersee in Riedlingen: Unweit des Kiosks lag dieses Shirt. Foto: Polizei

Die startete am Freitagvormittag eine Suchaktion im Naherholungsgebiet. Unter anderem setzte die Polizei eine Drohne ein. Die Wasserwacht war mit einem Boot mit Sonar-System vor Ort. Die Suche verlief ohne Ergebnis. Konkrete Anhaltspunkte für eine vermisste Person oder eine Notlage liegen nach Angaben der Gesetzeshüter bisher nicht vor.

Mysteriöser Fund am großen Baggersee in Riedlingen: Unweit des Kiosks lag dieser Sport-BH. Foto: Polizei

Um einen etwaigen Unglücksfall auszuschließen, werden sachdienliche Hinweise erbeten zur möglichen Besitzerin der Kleidungsstücke. Auch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Naherholungsgebiets sollen gemeldet werden. Telefon: 0906/706670. (dz)