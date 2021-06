„Promilleweg“: Zwei Unfälle in fünf Minuten

Zwischen Riedlingen und Erlingshofen - auf dem sogenannten "Promilleweg" - kracht es: Zwei 16-Jährige verletzen sich dabei.

Auf dem sogenannten „Promilleweg“ zwischen Riedlingen und Erlingshofen hat es am Sonntag innerhalb von fünf Minuten gleich zweimal gekracht. Das meldet die Polizei.

Um 20.15 Uhr verursachte ein 20-Jähriger auf Höhe des Seibertsweilerhofs, einen Unfall. Der junge Mann fuhr der Polizei zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Senke einer Wasserrinne, vor der mit Schildern gewarnt wird. Der Donauwörther erschrak durch den heftigen Aufprall derart, dass er das Lenkrad verriss und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen schleuderte von der Straße nach links in ein angrenzendes Feld ab. Durch die Wucht knallten die drei Fahrzeuginsassen, die auf der Rückbank saßen, mit dem Kopf gegen die Innenseite des Fahrzeugdachs.

Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahre haben sich verletzt

Dadurch verletzten sich eine 16-jährige Buchdorferin und ein 16-jähriger Donauwörther. Die beiden Jugendlichen wurden mit Verdacht auf Schleudertrauma im Krankenhaus behandelt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Gegen den Fahrer wurde von Amts wegen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Gegen 20.20 Uhr war ein 20-jähriger Königsbrunner mit seinem Auto in Richtung Erlingshofen unterwegs.

Auf Höhe Steinberg geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit den beiden rechten Rädern auf das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links zurück. Er landete in einem links neben der Straße gelegenen Feld, wodurch an diesem etwa 50 Meter Getreide umgedrückt und beschädigt wurden. Die Höhe des Flurschadens ist aktuell noch nicht beziffert. Der 20-Jährige, der allein in seinem Auto saß, blieb unverletzt. Entgegen der Bezeichnung „Promilleweg“ hatten beide Unfallverursacher 0,0 Promille, merkt die Polizei an. (dz)