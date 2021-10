Radfahrer wird bei Unfall in Riedlingen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Riedlingen wird ein Radler verletzt. Verursacher ist ein Autofahrer. der nicht aufgepasst hat.

Ein Radfahrer hat sich am Samstag bei einem Unfall in Riedlingen schwere Verletzungen zugezogen. Verursacher war laut Polizei ein 71-Jähriger, der mit seinem Auto von der Kaiser-Karl-Straße an der Einmündung der Kalteneggerstraße nach links abbog, jedoch den entgegenkommenden Radler übersah. Dieser schrammte an die rechte Seite des Pkw und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 1000 Euro. (dz)